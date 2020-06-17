Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki karantina sona erdi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bu