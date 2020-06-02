Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması neden