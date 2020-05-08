Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması