Kahramanmaraş'ta bir kadının kezzaplı saldırısına uğrayan kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, bir kadınının kezzaplı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Gürkan K.(45) eski arkadaşı olduğu iddia edilen F.Ö'nün (45) kezzaplı saldırısına