Kahramanmaraş'ta bir kadın çayda, bir çocuk sulama havuzunda boğuldu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın çayda, bir çocuk sulama havuzunda boğuldu.Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa Çiftliği Mahallesi'ndeki evine gitmek için Aksu Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan Emine Köse (25), Mal