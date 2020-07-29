KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi tedbirlerini arttırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ı çevre illere bağlayan şehirlerarası yollarda bayram için uygulama yaptı.

Gaziantep yolu üzeri Çiğli mevkiinde kurulan uygulama noktasında tedbirleri yerinde inceleyen Bölge Trafik Şube Müdürü Mehmet Çimen, gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu.

2020 yılı Kurban Bayramı tatilinin yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle kara yollarındaki turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerin arttığına değinen Çimen, ''Uzun mesafelere bağlı olarak seyahat süreleri artıyor. Buna bağlı olarak da sürücülerimizin yolculuk sırasında mola sürelerini arttırmaları gerekiyor.'' dedi.

Sürücülere trafikte dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunan Çimen, ''Sürücülerimiz, hız kurallarına ve takip mesafesine dikkat etsinler. Hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kurallara riayet edilmesi gerekiyor. Ekiplerimizin bayram sürecince, drone ve radar ile uygulaması, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri gibi kurallar üzerinde de denetimleri sürecek.'' diye konuştu.