KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz anısına, "İrade-i Milliye" mecmuası çıkarıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 8 sayfadan oluşan ve içerisinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu ile 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı tek sayılık bir gazete çıkarttı. Söz konusu gazete, kent merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu milletin iradesi anlamına geliyor. Milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur. 100 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz'da da bu milletin iradesi aynı şekilde düşmanları kazdıkları çukurlara gömdü." dedi.

Gençlere tarihteki olayları anlatmamız gerektiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kurtuluş mücadelemiz ve tarihteki bir çok olayımızı, gençlerimize aktararak, unutturmamamız lazım. Gazetenin içerisinde, bizim kurtuluş mücadelemizde son derece önemli olan bir belge var. 100 yıl önce Kısakürekzadelerden Mehmet Ali bey, bir beyanname yayınlıyor. Bildiğiniz gibi Fransızlar kalemizdeki bayrağı indirdiklerinde o sabah, namaz vakti el ile yazdığı bir belge. Bunu oğlu Şahap vasıtasıyla Ulu Cami ve civarına astırıyor. Belgenin adı 'Alem-i İslam'a Hitap' belgesidir."

Tarihte bağımsızlık mücadelesinin meşalesini ateşleyen kişilerin önemine değinen Güngör, "Bunlardan birisi avukat Mehmet Ali Kısakürek, bir diğeri Rıdvan Hoca ve yine kahraman isimlerinden Sütçü İmam'dan, Ömer Halisdemir'e selam gönderiyoruz. İkisinin de çok önemli bir özelliği var ki, ikisi de düşmana ilk kurşunu sıkan kahramanlardır. Tevafuktur ki Ömer Halisdemir'de bir Kahramanmaraş evladıdır. Ataları, Çağlayancerit ilçemizden Niğde'ye göç etmişlerdir. Tarihimizde böyle de bir olay vardır. Her ikisinden de Allah razı olsun." diye konuştu.