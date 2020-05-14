KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Abdülkadir T. (30) idaresindeki 06 VEM 24 plakalı otomobil, Şazibey Mahallesi Batı Çevre Yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte araçtaki Merve K. (22) ve Emre K. (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.