Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamaları: 10 gözaltı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde silah kullanan 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili şehir merkezinde ve çevresinde yoğ