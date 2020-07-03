KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Narlı Mahallesi Seyrantepe mevkisindeki anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.

Ekiplerin bölgedeki rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu arada, yangın sonrası arazide küçük çaplı hortum oluştu.



