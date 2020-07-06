Kahramanmaraş'ta akrabalar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kırsal Karaelbistan Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın