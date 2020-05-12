Kahramanmaraş'ta 20 yaş altı kısıtlamasını ihlal eden 5 gence ceza KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 gence ceza yazıldı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda denetim yapan polis, birlikte