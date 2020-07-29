GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Kahramanmaraş'ta 1 ayda 515 modifiye araca işlem işlem yapıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak halkı rahatsız eden araçlara yönelik yaptığı uygulamalarda araçlardan 515'ine ceza yazdı, 50'sini trafikten

Kahramanmaraş'ta 1 ayda 515 modifiye araca işlem işlem yapıldı
30 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özelikle geç saatlerde boş yollarda, sokak ve caddelerde gürültü yaparak halkı rahatsız eden araçlara yönelik yaptığı uygulamalarda araçlardan 515'ine ceza yazdı, 50'sini trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiye edilmiş ve abartılı egzozla çevreye rahatsızlık veren araçları, son bir ayda sivil ve resmi ekipler aracılılığıyla yoğun bir takibe aldı.

Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma sayesinde, teknik değişiklik yapılarak modifiye edilmiş ve özellikle halk dilinde "pusturulmuş" diye tabir edilen 515 adet araç yakalandı.

Yakalanan araçlara idari para cezası yazan polis, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 5 gün izin verip araçların takibini sürdürdü.

Takip edilen araçlardaki teknik değişikliği yerine getirmeyen 11 ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartılı egoz kullanan 39 olmak üzere 50 araç trafikten men edildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haber: Isparta 32 spor 3 lig'de
Eğirdir'de liman temizliği yapıldı
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Isparta'da Arefe Günü nerelerde pazar kurulacak?
Isparta'da Yayla Şartlarında Örtü altı Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Haber:Isparta il jandarma komutanı değişti
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler
Isparta'da vatandaşa büyük kolaylık buçuklarda otobüs kalkıyor
Isparta'da ITSO’dan Esnaflara Tam Destek
Isparta'da rakipsiz tadıyla lokum gibi çiğköfteler Nilgün Usta'da
Tüm kullan at ürünler ve dezenfektan için Isparta'da Via Kağıt ve Ambalaj
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler...
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiren kararlar alındı23 Temmuz 2020
Isparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildiIsparta'da ormanlık alanda yangın çıktı! Uçaklar ve helikopterler ile müdahale edildi23 Temmuz 2020
UYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDIUYGUN AVM ISPARTA BUGÜN HİZMETE AÇILDI25 Temmuz 2020
Eğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdiEğirdir Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede yaşamını yitirdi26 Temmuz 2020
DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİDURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ22 Temmuz 2020
Isparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldüIsparta'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü23 Temmuz 2020
Isparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli olduIsparta'da SDÜ kaç öğrenci alacak? kontenjan belli oldu23 Temmuz 2020
Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!Isparta'daki lavanta bahçelerini gezip hayran kaldılar!23 Temmuz 2020
Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!Isparta jandarmadan tarihi eser ve silah ticareti operasyonu!23 Temmuz 2020
​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı​Ayasofya’yı Isparta gülü kokusu saracak! tonlarca gülsuyu yola çıktı23 Temmuz 2020
Bakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay ertelemeBakan esnafa müjdeyi verdi! borçlara 3 ay erteleme23 Temmuz 2020
“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek“Esnafına Sahip Çık” Kampanyasına Borsamız Başkanı Ahmet Adar’dan Tam Destek23 Temmuz 2020
Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...Isparta'daki trafik canavarına ceza yağdı! ehliyeti alınmasına rağmen...24 Temmuz 2020
En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişmeEn Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor! Isparta lavantası için yeni gelişme24 Temmuz 2020
Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... Son dakika: İçişleri 81 il valiliğine gönderdi! Kurban Bayramı için yeni tedbirler... 25 Temmuz 2020
Lavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladıLavanta bahçesinde bulduğu altınları TSKGV'ye bağışladı24 Temmuz 2020
EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!25 Temmuz 2020
Isparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldüIsparta'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü23 Temmuz 2020
120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi120 milyon kg evsel atık toplandı, 850 ton tıbbi atık da bertaraf edildi23 Temmuz 2020
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak ÖnlemlerIsparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler28 Temmuz 2020