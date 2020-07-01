Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.Coşkun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.B