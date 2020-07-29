Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgasında bir kişi öldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi'nde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia e