KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Diyanet-Sen İl Temsilcisi Şevket Bozdoğan, tanık olarak katıldığı davada yargılanan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanığı kendisine saldırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Bozdoğan, Kahramanmaraş Müftülüğündeki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan H.M.A'nın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasına, tanık olarak katıldı.

Mahkeme salonunun çıkışında sanığın saldırısına uğradığını iddia eden Bozdoğan, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine giderek H.M.A. hakkında şikayetçi oldu.

Sanık ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.