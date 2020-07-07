Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası yeniden hizmete açıldı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta salgın sürecinde kapalı olan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan düzenleme ve tadilatın ardından Kurban Bayramına hazır hale getirildi.Büyükşehir B