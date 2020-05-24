Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehitliği ziyaret etti KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret ederek, şehit yakınlarının bayramlarını kutladı. Güngör, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehitler