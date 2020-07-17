KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Adliyesinde, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla anıldı.

Adliyeden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hain yapılanmasının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı darbe kalkışmasının milletin tüm fertlerinin topyekün karşı çıkışı ile bertaraf edilmesinin 4. yıl dönümünde, adliye kafeteryasında anma programı düzenlendiği belirtildi.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adliye imam hatibi Yasin Taşhan tarafından Kur'an-ı Kerim okunduğu aktarıldı.

Yapılan tilavetin ardından, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin dualarla anıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.