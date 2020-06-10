İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için online YKS deneme sınavları hazırladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlere üniversite hayallerini gerçekleştirmede destek oluyor. YKS sınavına girecek gençlere belediye tarafından 150 bin soru ve 5 bin videolu konu anlatımından oluşan online kurs hazırlandı.



Online kursta öğrenciler hazır deneme testlerinden yararlanabildiği gibi sayısız test ve deneme oluşturabiliyor, soru çözümünü izleyerek doğru cevabı öğrenebiliyor. Online eğitime katılmak isteyen gençler başvurularını, belediyenin www.kagithane.istanbul internet sitesi üzerinden form doldurarak gerçekleştirebiliyor.

Masaüstü ve mobil ara yüzü bulunan sistem ayrıca gençlere dilediği zorluk seviyesinde kendi deneme testini hazırlama imkanı da sunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, pandemi sürecinde öğrencilerin sınavlarına evlerinden çalıştığını belirtti.



Sınava hazırlanan öğrencilerin uzun süre okullardan ve öğretmenlerden ayrı kaldığını vurgulayan Öztekin, şunları kaydetti:



"Onlar için tüm konuların videolu anlatımının bulunduğu, yüzlerce kitapta ancak erişebilecekleri kadar soru içeren online kurs hazırladık. Sınavlara 3 hafta gibi bir süre kaldı. Eminim ki kendileri için hazırladığımız online sınav ve derslerimiz, bu zamanı en verimli şekilde geçirmelerine yarayacak. Günümüz eğitim teknolojileri artık uzaktan eğitimi daha yaygın hale getirdi. Pandemi süreci de uzaktan eğitimi yaygınlaştıran bir diğer unsur oldu. Gençlerimizin üniversite hayallerini gerçekleştirmede her zaman yanlarındayız."