OSMANİYE - Kadirli Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.



Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerden satın alınan 10 ton patates ve soğanın 10'ar kiloluk paketler halinde dar gelirli ailelere ulaştırılacağını söyledi.



Hem ihtiyaç sahibi vatandaşların mutfak bütçelerine hem de üreticiye destek olmayı amaçladıklarını belirten Tarhan, "Bugün yaklaşık 10 ton patates soğan dağıtacağız. Hem çiftçilerimize hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olacağız. Muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimizin katılımlarıyla hazırlanan 10'ar kilogram patates ve soğanı mahallelerimizde dağıtacağız." ifadelerini kullandı.