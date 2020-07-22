OSMANİYE - Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Türk Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban kesim organizasyonuna bağışta bulundu.

Tarhan, Kızılay Şube Başkanı Zafer Biçer ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Tarhan, şunları söyledi:

"Kızılay tarafından başlatılan vekaletle kurban bağışına biz de katıldık. İYardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Tüm vatandaşlarımızı başlatılan organizasyona davet ederek bağışa bekliyoruz."

Şube Başkanı Zafer Biçer de Başkan Tarhan'a bağışı ve desteği için teşekkür ederek, bağış makbuzunu verdi.







