İSTANBUL - Jeep Wrangler, Alman SUV ve 4x4 dergisi Auto Bild Allrad okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler, Almanya’nın uzman SUV ve 4x4 dergisi olan Auto Bild Allrad’ın okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü.

Her yıl düzenlenen ve okuyucuların oylarıyla en sevilen araçların tespit edildiği Auto Bild Allrad anketi, bu yıl 10 kategoride toplam 218 modelin oylanmasıyla gerçekleşti.

Okurların oyladığı ankette, fiyat aralığına göre belirlenen kategori içinde “En iyi arazi aracı" ve SUV seçilen Jeep Wrangler, premium SUV modelleri üreten tüm Alman rakiplerini de geride bıraktı.

Çıkış noktası dünyanın ilk hafif arazi aracı Willys-Overland MB olan ve bugüne kadar gelişimini sürdüren Wrangler, özgün tasarımı ve kabiliyetleriyle anketin kazananı olurken, okuyucular Wrangler’i hem asfalt hem de asfalt dışı yolların en çok yönlü aracı olarak da kabul etti.

Ödüllü Jeep Wrangler’in yeni nesli, Türkiye'de mayıs ayında satışa sunuldu. Büyük ilgi gören model, 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.