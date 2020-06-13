ANTALYA - Antalya'da 36 jandarma personeli, kan bağışına destek olmak için Kızılay'a bağışta bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kepez Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görev yapan 36 jandarma personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan bağışının ve stokların azaldığı yönündeki haberler üzerine harekete geçti.
Jandarma personeli Türk Kızılay'ı yetkilileriyle iletişime geçti. Cezaevi içinde kurulan sistemle, bağışta bulunuldu.
Jandarma personeli, sağlıklı olan herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.