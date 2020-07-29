Jandarmadan bayram öncesi drone ile trafik denetimi HATAY - Hatay'da jandarma ekiplerince, Kurban Bayramı öncesinde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Altınözü Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş timleri, Enek Kavşağı'nda Kurban Bayramı öncesinde drone'lu trafik denetim