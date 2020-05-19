İSTANBUL - İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hijyen, bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki şantiye alanlarında denetimde bulundu. Ekipler, şantiyelerde çalışan işçilere Kovid-19'dan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi vererek, uyulması gerek kuralları hatırlattı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, her iki ilçenin sınır noktası olan Sokullu Caddesi'nde ortak temizlik çalışması yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılar için "Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyarak bu süreci atlatalım" sloganıyla, moral konseri düzenledi.



Kovid-19 tedbirlerini üst seviyede tutmaya devam eden Sultangazi Belediyesi de ilçedeki dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan eski Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.







