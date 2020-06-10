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İslami Finans, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öncülüğünde tartışılacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut: - "Türkiye, İslam ekonomisi ve finansı alanına geç girse de tarihi geçmişi ve birikimi ile dünya çapında öncülük yapma potansiyeli taşıyor. Düzenleyeceğimiz İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı

İslami Finans, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öncülüğünde tartışılacak
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İSTANBUL - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Mehmet Bulut, "Türkiye, İslam ekonomisi ve finansı alanına geç girse de tarihi geçmişi ve birikimi ile dünya çapında öncülük yapma potansiyeli taşıyor. Düzenleyeceğimiz İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı sayesinde bu alanda uzman ve prestijli akademisyenlerin Türkiye’de çalışma imkanları artacak." dedi.

Bulut, 14-20 Haziran 2020’de gerçekleşecek Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı öncesinde, etkinliğe ilişkin online basın toplantısı düzenledi.

İslami finansın dünyadaki büyüklüğünün 3 trilyon doları aştığını aktaran Bulut, yatırım araçları içinde; murabaha, muşareke, karz-ı hasen, sukuk, joint venture ve bireysel emeklilik gibi uygulamaların öne çıktığını söyledi.

Bulut İslami finansa ve dünyadaki büyüklüğüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aslında İslam ekonomisi paylaşım ve dayanışmayı da içine aldığımız zaman, yani İslam'daki vakıf, zekat ve dayanışma kültürü burada çok daha geniş bir büyüklüğü işaret ediyor. Toplamda 3,5 trilyon dolara varan bir İslami finans büyüklüğü söz konusu dünyada. Bunun en önemli 3 ülkesi, Malezya, Suudi Arabistan ve İran. Bunlar İslami finansa 500 milyar doların üstünde bir ağırlığa sahip.

Türkiye bu alanla ilgili Osmanlı mirasını düşündüğünüz zaman bu alanın en büyük mirasçısıdır. Ancak maalesef bu konuda Türkiye bu konuda birazcık arkalardan geliyor. 2019 rakamlarıyla Türkiye'de İslami finansın büyüklüğü 300 milyar TL'ye yaklaştı. Bunu dolara vurduğumuz zaman 45-50 milyar dolarlık bir varlıktan söz ediyoruz bankalar tarafında... 2019'da toplanan fonlar 215 milyar TL civarında, 150 milyar TL civarında kullandırılıyor. Bu rakamlar elbette yeterli değil, bunun artması gerekiyor."

Koronavirüs süreciyle beraber dünyada yardımlaşma ve finansal dayanışmanın önem kazandığını belirten Bulut, buna olanak veren mekanizmalara sahip İslami finansın hem dünyada hem de Türkiye'de gelişimini hızlandırdığını söyledi.


- Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak


Bulut, İslam ekonomisi ve finansı alanında dünyanın en prestijli konferansı olan Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nın 12’ncisinin, 14-20 Haziran'da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl ilk defa online olarak tertip edilecek konferansın açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını aktaran Bulut, konferansta; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh, İslam Kalkınma Bankası Başkan Vekili Prof. Dr. Zamir İkbal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da konuşmacılar arasında olduğunu kaydetti.

Bulut, konferansta Türkiye’de İslami para ve sermaye piyasaları, girişimcilik, küresel mali mimarlık, dijital ekonomi, 4. sanayi devrimi, iyi yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuların konuşulacağını anlattı.


- "Katılım bankacılığına yeni bir soluk getirme imkanı sağlayacak"


Konferansın 1976’dan bu yana 11 defa Suudi Arabistan, Malezya, Katar, İngiltere ve daha birçok ülkenin ev sahipliğinde düzenlendiğini söyleyen Bulut, "İki yılda bir yapılan konferans her zaman bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi olarak 2019 yılında konferansa talip olduk ve 12’nci konferansın üniversitemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kabul edildi." diye konuştu.

Ancak pandemi nedeniyle konferansın tarihinde ilk defa online olarak yapılacağını belirten Bulut, konferansın Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansı alanının gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Bulut konuyla ilişkin, "Türkiye, İslam ekonomisi ve finansı alanına geç girse de tarihi geçmişi ve birikimi ile dünya çapında öncülük yapma potansiyeli taşıyor. Düzenleyeceğimiz İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı sayesinde bu alanda uzman ve prestijli akademisyenlerin Türkiye’de çalışma imkanları artacak. Ayrıca konferansın, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım gibi Türkiye’de son yıllarda kamunun da girdiği katılım bankacılığı sektörüne yeni bir soluk getirme imkanı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.


- "Konferansta 132 tebliğ sunulacak"


Mehmet Bulut, konferansta konuşmacı olmak için 500 civarında müracaat olduğunu ifade ederek, "Bilim kurulunun yaptığı değerlendirmelere göre bunların 200’ü kabul edildi. Tam metni gönderilen bildiriler yeniden değerlendirilerek 132 tebliğin sunulmasına karar verildi. 14-20 Mayıs'ta toplam 7 gün sürecek programda 24 oturumda 32 farklı ülkeden bu seçilen 132 tebliğ sunulacak." bilgilerini verdi.

İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışan en az beş bin civarında akademisyen ve sektör temsilcisinin konferansa katılımını beklediklerini söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"Konferansta sürdürülebilir kalkınma ve reel ekonomi kapsamında yeni teknolojiler ile İslam medeniyetinin birikimini mecz edip günümüz problemlerine çözüm önerileri sunan çalışmalar bizi bekliyor. Vakıf, zekat gibi müesseselerimizin, İslami akit teorilerinin, BlockChain teknolojisi ve finansal teknolojiler (Fintech) atmosferi ile bir araya geldiği tebliğler ve oturumlar konferansın en dikkat çekici kısmını teşkil etmekte."

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