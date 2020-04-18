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İş Bankası’ndan çocuklar için online satranç turnuvası

İSTANBUL - Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın çocuklar için düzenlediği online turnuva,

İş Bankası’ndan çocuklar için online satranç turnuvası
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İSTANBUL - Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan Türkiye İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın çocuklar için düzenlediği online turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı hafta başlayacak.

Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren banka, online turnuva ile bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacak.

“İş Bankası Online Satranç Turnuvası”, 24 Nisan ile 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Çocuklar turnuvada, 9 - 10 yaş genel, 9 - 10 yaş kızlar, 11 - 12 yaş genel, 11 - 12 yaş kızlar, 13 - 14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.


- Banka, satranç sporuna sunduğu katkıyı yaygın şekilde sürdürüyor


Türkiye İş Bankası’nın, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla 2005 yılında TSF’nin ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı.

2005’ten bu yana satranç alanında 25 dünya şampiyonluğu, 29 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 58 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 932 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 87 bine, satranç kulüplerinin sayısı ise 600’den 2 bin 206’ya yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 191 oldu.

İş Bankası, ülkenin dört bir yanında açtığı 25 bini aşkın satranç sınıfıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile Türkiye'de son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 490’a yükseldi.

İş Bankası gerçekleştirdiği işbirlikleriyle satranç sınıflarını görme engelli okullar, ceza ve infaz kurumları ile sevgi evleri, çocuk evleri gibi yerlere de taşıdı. 2013 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi vb. 305 birimde toplam 422 satranç sınıfı açıldı.

2016 yılında, Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevleri’ne, 31 kuruma satranç malzemesi desteği veren İş Bankası, 2018 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Türkiye genelinde bulunan 17 görme engelli okula satranç sınıfı açtı.

Turnuvalar (kategoriler), yarışma ve son başvuru tarihleri şöyle:

TURNUVALAR (KATEGORİLER)YARIŞMA TARİHİSON BAŞVURU TARİHİ9 - 10 YAŞ GENEL24 NİSAN CUMA21 NİSAN SALI9 - 10 YAŞ KIZLAR29 NİSAN ÇARŞAMBA26 NİSAN PAZAR11 - 12 YAŞ GENEL01 MAYIS CUMA28 NİSAN SALI11 - 12 YAŞ KIZLAR06 MAYIS ÇARŞAMBA03 MAYIS PAZAR13 - 14 YAŞ GENEL08 MAYIS CUMA05 MAYIS SALI13 - 14 YAŞ KIZLAR13 MAYIS ÇARŞAMBA10 MAYIS PAZAR

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