GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

Genç kızın gözaltına alınan 7 yakınından M.A.B'nin, ifadesinde ailesinin isteği üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf ettiği ve polise kendisini silahla vurduğunu söylediklerini anlattığı öğrenildi

İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi
36 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

MERSİN - Mersin'de evinde tabancayla intihar ettiği sanılan genç kızın elinde barut izi bulunamaması üzerine 7 yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl 7 Kasım'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan apartmandaki evin banyosunda silahla intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kızlarının ölümünün ardından ailesinin Şanlıurfa'ya taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakınlarını takibe aldı.

Kente giden ekipler, Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi'nde 3 ay boyunca yaptıkları çalışmalarda genç kızın aile yakınları ve vatandaşlarla görüştü.

İrem B'nin nişanlısından ayrılarak geçen yıl ekim ayında ailesiyle Mersin'e taşındıklarını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından genç kızın ölümünün ardından yakınlarının memleketlerine döndüklerini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile yakınlarının çelişkili ifadeleri üzerine baba K.B. (48), anne S.B. (54), abileri M.A.B. (20), V.B. (22) ile amcaları M.B. (53), İ.B. (44) ve M.V.B'yi (33) gözaltına aldı.

- Ağabeyi cinayeti itiraf etti

M.A.B'nin, ailesinin isteği üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf ettiği ve polise kendisini silahla vurduğunu söylediklerini anlattığı öğrenildi.

Bazı yakınlarının da İrem B'nin nişanlısından ayrıldıktan sonra başkalarıyla görüştüğü iddiası üzerine ailesinin Mersin'e taşınma kararı aldığını söyledikleri belirtildi.

İrem B'nin öldümünün ardından sezaryenle dünyaya gelen bebeğinin 2 Ocak'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın ilçelerdeki kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması
Akaryakıta bu gece indirim geliyor
​MEB uyum eğitimi takvimini açıkladı
BU YIL ISPARTA’DA KIRSAL TURİZME AĞIRLIK VERMELİYİZ
Isparta Online Kazanım Tarama Sınavı Büyük İlgi Gördü
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
Isparta hıfzıssıhha Kurulu kararları (Sosyete Pazarları)
Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)
Isparta'daki hayvan pazarı ile ilgili hıfzıssıhha kurulu kararları
Isparta Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Hamam, Kapalı Yüzme Havuzları, vb.)
Isparta'da lokanta restoran ve kafe vb yerler için genelge
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
Haber:Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı
LAVANTA KOKULU KÖY KUYUCAK SEZONA HAZIRLANIYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladıIsparta'da bir kişi yılana ateş etmek isterken kendini yaraladı29 Mayıs 2020
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı29 Mayıs 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisler için belirlediği 131 kriter!29 Mayıs 2020
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!30 Mayıs 2020
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurduMerakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu30 Mayıs 2020
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günüIsparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü29 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı31 Mayıs 2020
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardıIsparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı29 Mayıs 2020
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cumaIsparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma29 Mayıs 2020
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıIsparta'da normalleşme süreci adımları30 Mayıs 2020
Mevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'taMevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'ta31 Mayıs 2020
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!01 Haziran 2020
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!31 Mayıs 2020
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? 31 Mayıs 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...01 Haziran 2020