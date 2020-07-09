İSTANBUL - Müşterilerin yatırımlarının bu durumdan etkilenmesini istemeyen alım satım hizmeti sağlayıcısı Indacoin, dolandırıcılık teşebbüslerini durdurmak için Kaspersky Dolandırıcılık Önleme hizmetini kullanmaya başladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, çoğu dolandırıcı çalıntı kartlardan veya sızdırılan kart bilgilerinden elde ettikleri paraları banka hesaplarına aktarmadan önce aklamak zorunda. 2018 yılında aklanan kripto paranın dörtte üçünün alım satım hizmeti sağlayıcılarında aklandığı tahmin ediliyor.

Dolandırıcılar ayrıca, alım satım hizmetlerini kullanan kişileri kandırmak için güvenlik yetkilisi gibi davranıyor ve uzaktan erişim araçları kullanarak paranın başka hesaba gönderilmesini sağlıyor. Bu yazılımlar yasal olduğundan geleneksel güvenlik çözümleri risk ve tehlike alarmı vermeyebiliyor. Bu vakalar yalnızca kullanıcıların yatırımlarını riske atmakla kalmıyor ayrıca alım satım hizmeti sağlayıcısının da itibarını sarsıyor. Bu tür işlemleri, yasal para transferlerinin hızını etkilemeden tespit edip engellemek kritik önem taşıyor. Kripto para birimlerinde kurlar çok çabuk değişebildiğinden yatırımcılar ödemelerin çok hızlı bir şekilde yapılmasını istiyor.

Önde gelen kripto para alım satım hizmeti sağlayıcılarından biri olan Indacoin, müşterilerin hizmetlerden hiçbir zorluk yaşamadan yararlanması için sadeleştirilmiş bir onay süreci sunuyor. Platformun kötüye kullanılması riskini ortadan kaldırmak isteyen Indacoin, Kaspersky Dolandırıcılık Önleme hizmetini kullanmaya başladı.

Otomatik Dolandırıcılık Analizi dolandırıcılık teşebbüslerini gerçek zamanlı olarak tespit ediyor. Global cihaz itibarı ve genişletilmiş parmak izi analizi gibi yöntemlerle dolandırıcılık gruplarını da tespit edebilen sistem, dolandırıcılık işlemi yapılmadan şüpheli faaliyetleri belirleyip zarar oluşmasını önlüyor.

Kaspersky Dolandırıcılık Önleme hizmetini kendi güvenlik sistemine entegre eden Indacoin’in verimliliği yüzde 38 arttı. En çok dikkat çeken gelişme ise müşterinin bilgisayarından veya telefonundan uzaktan erişimle yapılan işlemlerin tespit edilebilmesi oldu.

Indacoin İş Birlikleri Direktörü Anvar Sidorov, şunları söyledi:

"Kripto para alım satım hizmetlerinin kendine has özellikleri olsa da finans kuruluşlarının yaşadığı temel riskleri biz de taşıyoruz. Kartların ve ödeme bilgilerinin güvenliği, kişisel hesapların ve müşterilerin yatırımlarının korunması gibi sorumluluklarımız var. Kaspersky Dolandırıcılık Önleme hizmetini hedefli dolandırıcılık teşebbüslerini ve dürüst olmayan kullanıcıları büyük bir hassaslıkla tespit etmek ve onay sistemine makine öğrenimini de eklemek için kullanıyoruz."

Kaspersky Dolandırıcılık Önleme İş Birimi Müdürü Claire Hatcher, "Indacoin’in bizi tercih etmesinden mutluluk duyuyoruz. Bir şirketin siber güvenliği ciddiye aldığını görmek her zaman harika. Dolandırıcılık teşebbüsleri kripto para alım satım hizmetlerinde sıkça görülüyor ve bunlar yatırımcıların güvenini sarsma potansiyeline sahip. Kaspersky Dolandırıcılık Önleme hizmetini kendi sistemine entegre eden Indacoin, son derece rekabetçi bir pazarda kripto para yatırımcılarına güvenli bir ortam sunuyor." ifadelerini kullandı.



