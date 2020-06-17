MERSİN - İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan ilçe müftüleri toplantısı Gülnar ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamayı, uygulama birliği oluşturmayı, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmayı, ayrıca hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük ile 13 ilçe müftüsü katıldı.