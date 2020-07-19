HATAY - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yılın ilk 6 ayında Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 220 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

Yurt dışı ve Türkiye'nin farklı kentlerinde hayırseverlerin bağışladığı yardımlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde gerekli tasnifler yapıldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlarla İdlibli ailelere gönderiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, İdlib ve kırsalına yardımların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, Suriyeli ailelere yardım ulaştırılmasında tek ve en kritik nokta olduğunu ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Suriye'deki ailelerin, insani yardımlar olmazsa hayatlarını sürdürecekleri bir tarım arazileri veya uygun yerleri bulunmuyor. Bulunan kısıtlı alanlar ise sık sık saldırılara maruz kalıyor. Yoğun saldırılar devam ettikçe göç artıyor ve haliyle gıda sıkıntısı baş gösteriyor. Bu açıdan sınır kapılarının açık kalması insanlar için oldukça gerekli çünkü İHH olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bağışçılar tarafından gönderilen yardımları ailelere ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Tosun, birçok ülkeden Suriyeli savaş mağduru siviller için ayni ve nakdi yardımların geldiğini anlatarak, "Yılın ilk 6 ayında 220 bin gıda kolisi İdlib ve kırsalındaki kamplarda yaşamlarını sürdüren ailelere ulaştırıldı. Yardım tırlarında salça, kuru gıda, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler ile ekmek bulunuyor. Bu yardımlardan ilk 6 ayda 1 milyon 200 bin sivil faydalandı." bilgisini verdi.