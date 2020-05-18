KAHRAMANMARAŞ - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan, yevmiyeyle çalışan mağdur vatandaşlara gıda yardımında bulunuldu.

Vakfın Şube Başkanı Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin yanında bu süreçte zor durumda kalan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası dağıtımına devam ettiklerini belirtti.

Şehir merkezinde ve ilçelerde 2 bine yakın aileye gıda kumanyalarını ulaştırdıklarını vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Toplu iftar programları yapamadığımız için yetim ailelerimizin evlerine sıcak iftar yemeği götürüyoruz. Dünya Yetimler Günü sebebiyle de minik yetim çocuklarımız için onların hoşuna gidecek çikolata, bisküvi, kek, süt, pasta yapım malzemeleri, şeker, kraker, gofret, balon, sakız, çeşitli kitaplardan oluşan birer hediye paketi hazırladık. Evlerine gittik bunları hediye ettik. Onların mutluluğuyla mutlu olduk."

Bağışçılara ve destek veren teşekkür eden Bülbül, bu yardımların yılın her günü devam ettiğini bilinmesini istedi.

Bülbül, 13 yıldan bu yana her yıl yaptıkları gibi bu bayramda da il merkezinde ve ilçelerde en az 500 yetim çocuğu, dünyanın savaş ve afet bölgelerindeki 200 yetim çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Bir yetim çocuğumuzun bayramlık bedeli 150 lira, bayramlık sevinci ise paha biçilemez. Ayrıca İdlib bölgesinde zor durumda olan Suriyeli kardeşlerimize 1 tır gıda, 1 tır un gönderdik." diye konuştu.