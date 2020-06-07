İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."
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