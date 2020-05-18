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İbrahim Bodur vefatının dördüncü yılında değerleriyle anılıyor

Kale Grubu’nun Kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılıyor - Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay: - "Yerel kalkınma, sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle Kale Grubu’nun tohumlarını atan İbrah

İbrahim Bodur vefatının dördüncü yılında değerleriyle anılıyor
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İSTANBUL - Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılıyor.

2016 yılında vefat eden İbrahim Bodur’un hatırasını yad etmek ve vefatının dördüncü yılında anmak için mayıs ayında online olarak bir dizi program düzenleniyor.

Kale Grubu tarafından programın çerçevesi, İbrahim Bodur’un kişiliğiyle özdeşleşmiş ve dünden bugüne köprü kuran değerlerinden "öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven" kavramları üzerinden oluşturuldu.

Kale Grubu tarafından üç yıldır düzenlenen kendi alanında önde gelen isimlerin ağırlandığı KaleTalks sohbet serisi, anma programı kapsamında bu beş değer etrafında kurgulanarak gerçekleştirildi. 4-15 Mayıs tarihleri arasında, Yönetim Danışmanı Fazıl Oral’ın moderatörlüğünde düzenlenen ve toplamda 10 konuşmacının ağırlandığı KaleTalks'ları 100 binden fazla kişi izledi.


- İbrahim Bodur Anma Haftası’na özel üç ayrı “webinar”


18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası’nda ise İbrahim Bodur’un anıldığı üç webinar (internet semineri) gerçekleştirilecek.

19 Mayıs’ta “Nesilden Nesile” temasıyla, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle İbrahim Bodur’un değerlerinden, cesaret kavramının nesilden nesile nasıl değiştiğinin tartışılacağı webinar saat 15.00’da, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Universum Orta Doğu Direktörü Evrim Kuran, Google EMEA Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü 2017 yılı kazananlarından Köy Okulları Değişim Ağı Genel Koordinatörü Mine Ekinci’nin katılımıyla gerçekleşecek.

20 Mayıs’ta saat 19.00’da, Mimar ve Kubbealtı Vakfı Başkanı Sinan Uluant moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Kaybolan Değerlerimiz” başlıklı webinarda, Emekli Büyükelçi ve Felsefeci Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Fayda konuşmacı olarak yer alacak.

21 Mayıs’ta ise "Değerlerimiz ile Bir Ömür" temasıyla saat 14.00’da, Kale Grubu-Fast Company işbirliğinde duyarlı ve sorumlu liderlik ve değerler üzerinden Türkiye’nin gelecek perspektifinin konuşulduğu bir webinar düzenlenecek.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay ve Fast Company Yayın Direktörü Rauf Ateş’in ev sahipliğinde, Fazıl Oral moderatörlüğünde yapılacak webinarda Psikolog Yazar Acar Baltaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Başkanı Sinan Ülgen konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm webinarlar Kale Grubu’nun Youtube hesabı ile Facebook ve Twitter sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.

İbrahim Bodur Anma Haftası, 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dua yayını ile sona erecek.


- "Bu değerleri bütün kurallara işlememiz lazım"


Bu arada Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, düzenlediği online basın sohbet toplantısıyla şirketin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okyay, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu günlerde, İbrahim Bodur’un anısına yaraşır şekilde onu anlayarak anmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yerel kalkınma, sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle Kale Grubu’nun tohumlarını atan İbrahim Bodur, her zaman içgörüsüne dönerek toplumsal fayda sağlamak için çalışan; bir dava uğruna tükenmeyen cesaretiyle hayat boyu mücadele eden; yenilikçi bakış açışıyla yeniliğe ilham olan; ailesine, çalışanlarına ve topluma güven veren bir ömür yaşadı.

Biz de böylesine yegane bir mirasa sahip çıkmaktan, bu zor günlerimize rehber olan değerlerinin izinden gidiyor olmaktan gurur duyuyoruz. Ve biliyoruz ki ülke olarak merhum İbrahim Bodur'un hayatına düstur olan değerleri bu değerleri, bu ilkeleri bütün topluma, bütün kurumlara ulaştırmamız, bütün kurallara işlememiz lazım. Ancak bu şekilde ulaşmak istediğimiz parlak geleceğe sahip olabiliriz."


- "Havacılıkta daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik"


Okyay, Kale Grubu olarak diğer bütün şirketler gibi koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilendiklerini belirterek, 15 gün kadar ara verdikten sonra bazı sektörlerdeki faaliyetlerin birkaç hafta önce yeniden başladığını söyledi.

Anadolu'daki operasyonları nedeniyle ilçe bazında sağlık planlamaları yaptığını aktaran Okyay, çalışanlar ve aileleri için ideal sağlık şartları için efor sarf ettiklerini anlattı.

Havacılık alanındaki çalışmalarının dünya lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman aksadığını belirten Okyay, "Savunma ve havacılık tarafında tahminlerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü zaten F-35 tarafında yaşanan bir takım belirsizlik süreci devam ediyor. Dolayısıyla elimizde olan siparişleri tamamlamak adına orada daha seyreltilmiş bir çalışma moduna girmedik. Ancak gümrük kapılarındaki durumlar ve uçuşların olmaması tüm havacılık sektörünü olduğu gibi bizi de etkiledi." bilgilerini verdi.


- "Biraz daha içe döndük"


Salgının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından 1-2 ay boyunca önce durumu anlamaya, sonra da durumu yönetmeye çalıştıklarını anlatan Okyay, Kale Grubu olarak tüm faaliyetlerinde "Önce sağlık" dediklerini aktardı.

Okyay, şunları kaydetti:

"Önce insan sağlığına odaklandık. Bunun dışında bir de öngörü gerekiyordu. Yurt içindeki STK'larda görevliyim, buradaki toplantılara katıldım, neler olduğunu izlemeye çalıştım. Yurt dışında üyesi olduğum kuruluşların toplantılarına katıldım. Dünyada neler olup bittiğini gördüm. Öngörü oluşturmaya gayret ettik. Bu sırada arkadaşlarla oluşturduğumuz Kovid-19 grubunda paylaştık ve buradan işimizle ilgili çıkarımlar yapmaya başladık.

Burada içgörü öngörüden önemliydi. Biraz da kendimize dönüp neyi daha farklı yapabiliriz, neyi yanlış yaptık, neyi daha fazla elden geçirmek lazım gibi yönetsel konularda da kendimizi sorguladık. Dolayısıyla bu anlamda biraz daha içe döndük. Yaptığımız işleri tabii devam ettiriyoruz. Testler de iyi çıkıyor, işin (Salgınla mücadele) çok büyük kısmı geride kaldı. Öğrenme, bozma, yeniden yapma, yeniden tasarlama, oradan bir şeyler öğrenme döngüsünü çok sık çalıştırdık. Şimdi artık meyvesini de görüyoruz. Bu dönemi bütün toplum için öze dönme, değerlerimize sahip çıkma ve kökleri güçlendirme fırsatı olarak görüyoruz."


- "Dijital ikiz çalışmaları hız kazandı"


Okyay, grubun dijital dönüşüm çalışmalarını 2 yıl önce başlattığını ifade ederek, mağazaların deneyim merkezi olacağı "yeni düzen"e hazırlıklarını yapmaya başladıklarını söyledi.

Okyay, şirketinin dünyada sanayi üretimi alanında büyük rağbet gören "digital twin" (Dijital ikiz) teknolojisi hakkında çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Dijital ikiz çalışmalarımız önümüzdeki ay devreye girecek. Dolayısıyla yeni normalde iş yapma tarzına kedimizi adapte etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Okyay, şöyle devam etti:

"Koronavirüs pandemisi süreci içinde gerekli tüm önlemleri aldık. Bütün fabrikalarda termal kameraları kurduk. Personel servisleri, birlikte iş yaptığımız iş ortaklarımızla birlikte önlemlerimizi de aldık ve düzen değişikliğini yaptık. Açıkçası şubat başından itibaren yaptığımız hazırlıklarla bu tedbirleri tek tek hayata geçirdik.

Sorumlu ve duyarlı liderlik diyoruz. Pandemi sürecinde tedarikçilerimiz arasında sıkıntıya düşenler oldu. Onlarla bağımızı birazcık daha sıkılaştırma gayreti içerisinde olduk. Özellikle serbest çalışan, hizmet aldığımız kişiler olduğu için. Dolayısıyla Anadolu'da yerleşik sosyal dokuya dokunan bir sanayi grubu olduğumuz için elimizden geleni yaptık."

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