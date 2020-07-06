GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Huawei'den her kullanıma uygun MateBook dizüstü bilgisayarlar

İSTANBUL - Huawei'nin dizüstü bilgisayarları MateBook D15, MateBook D14 ve MateBook 13, birçok farklı kullanım senaryosunda kendilerine has özellikler sunuyor.

Huawei'den her kullanıma uygun MateBook dizüstü bilgisayarlar
34 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Huawei'nin dizüstü bilgisayarları MateBook D15, MateBook D14 ve MateBook 13, birçok farklı kullanım senaryosunda kendilerine has özellikler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin MateBook serisindeki dizüstü bilgisayarlar, birbirine benzemesinin yanı sıra benzer özellikleri paylaşıyor.

Bu benzerlikler haricindeki küçük farklar, tüketicilerin her çalışma ve kullanım koşuluna uygun olan bir MateBook bulabilmelerini sağlıyor.

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook D14 ve D15, bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Huawei Share ile Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle-bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Tüketiciler, bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyor. Bu noktada Huawei MateBook D14 ve D15, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken, güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirildi.

Huawei MateBook D Serisi, çift kanal desteğine sahip 8 GB DDR4 RAM ile hız avantajı da sunuyor.

Huawei MateBook D14 ve D15, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor ve bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panellerine sahip seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Ayrıca Huawei MateBook D14 ve D15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonu ile birlikte geliyor.


- MateBook D14 ve D15'in farkları

Huawei MateBook D 14'ün 56 Wh, MateBook D15'in de 46 Wh piliyle 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlenebiliyor.

Her iki MateBook modelinin de şarj cihazları, ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması ile sunuluyor.

MateBook D14, 2 adet USB 3, 1 adet de USB Type-C bağlantı noktasına; MateBook D15 ise USB 3 bağlantı noktası adedi 1 ancak buna karşın fazladan 2 adet de USB 2.0 bağlantı noktasını barındırıyor. Bu da MateBook D15'i, çok sayıda çevresel birim bağlayarak kullanmak isteyecek tüketiciler için öne çıkan bir dizüstü bilgisayar haline getiriyor.

MateBook D14 ve D15'in en bariz farkları ise boyut özellikleri olarak öne çıkıyor.

Sırasıyla 14 ve 15,6 inç ekrana sahip modellerin genel boyut ve ağırlıkları da buna göre değişiyor.

MateBook D15'in boyutları 357,8 x 229,9 x 16,9 milimetre iken, MateBook D14’ün boyutları 322,5 x 214,8 x 15,9 milimetre olarak sunuluyor. Buna bağlı olarak dizüstü bilgisayarların ağırlıkları da değişiyor. MateBook D14'ün 1,38 kilogram, MateBook D15'in ise 1.53 kilogram ağırlığı bulunuyor.

İki dizüstü bilgisayar arasında MateBook D15 daha geniş bağlantı seçenekleri ve daha geniş ekranı ile klasik bilgisayar kullanımına yakınlığı ile öne çıkarken, MateBook D14 daha geniş pil kapasitesi ve mobil taşıma kolaylığı sunuyor.


- MateBook 13

Huawei MateBook 13 ise 3:2 ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen 4,99 mm inceliğinde çerçeveye sahip olacak şekilde tasarlanmış bir FullView ekran ile sunuluyor.

FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren Huawei MateBook 13, taşınabilirlik, yüksek performans arayan tüketiciler için bir araç olarak öne çıkıyor.

Intel Core i5-8265U ve NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilen MateBook 13, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile hem yüksek performans hem de uzun pil ömrünü bir arada sunuyor.

Huawei MateBook 13, 1000:1 kontrast oranında 2K ekrana (200ppi'de 2160x1440) sahip olarak RGB renk gamının yüzde 100'ünü destekliyor.

HD resimleri görüntülerken veya Blu-Ray diskleri oynatırken kullanıcılara canlı ayrıntılar görüntüleme ve görüntüleri, videoları hızlı, doğru bir şekilde gösterme yeteneğinden daha fazlasını sunuyor.

Huawei MateBook 13'te çok dokunuşlu 2K HUAWEI FullView Ekran da ayrı bir seçenek olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, 3 parmağını aşağı doğru hızlıca kaydırarak bir ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde yakalayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!
Altın bir anda sert yükseldi
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu
ISPARTA'NIN YENİ CAM BALKON MARKASI FORMGLASS
ISPARTA'DA GÜL SEZONU SONA ERDİ
Elektrikli süpürgeler için değişimi çok önemli
Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
​6 ayda tarih yazıldı rekor kırıldı! Vatandaş akın etti
Isparta'da JASAT timleri kaybolan hayvanları bulup sahibine teslim etti
FUNCİTY'DE EĞLENCE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!
Isparta'da iki köye küçükbaş hayvan desteği
Isparta'da motosiklet performansınızı Güven Motor'la artırın!
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı
ISPARTA İŞLKUR'DAN DUYURU HABERİ: 1 AY DAHA UZATILDI
MEB'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması
ISPARTA’DA OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GECEN GÜN ARTIYOR
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR'DEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYPISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP01 Temmuz 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASIÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI02 Temmuz 2020
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacakResmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak30 Haziran 2020
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yokBu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok30 Haziran 2020
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”30 Haziran 2020
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduIsparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu01 Temmuz 2020
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldıGüleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı30 Haziran 2020
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladıSalda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı30 Haziran 2020
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!Türkiye'de bir ilk üretime hazır!30 Haziran 2020
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandıIsparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı30 Haziran 2020
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandıBAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı30 Haziran 2020
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı01 Temmuz 2020
​“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”​“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”30 Haziran 2020
Yüksek ateşi anında tespit ediyorlarYüksek ateşi anında tespit ediyorlar30 Haziran 2020
Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt:Burdur Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt:01 Temmuz 2020
Antalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdiAntalya’da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi30 Haziran 2020
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarıIsparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları01 Temmuz 2020
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındıIsparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı03 Temmuz 2020
Antalya'daki soğuk hava deposundaki yangın büyük hasara yol açtıAntalya'daki soğuk hava deposundaki yangın büyük hasara yol açtı30 Haziran 2020
Ukraynalılar için güvenli tatilin adresi yine Türkiye olduUkraynalılar için güvenli tatilin adresi yine Türkiye oldu01 Temmuz 2020