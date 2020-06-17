GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

"Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışması başladı

Fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de geçen sene olduğu gibi Huawei Next Image adlı fotoğraf yarışması başladı

"Huawei Next Image 2020" fotoğrafçılık yarışması başladı
32 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de "Huawei Next Image" adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında, 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan "Huawei Next Image", 2020 yılında da dünyaya ilham vermeye devam edecek.

Zor dönemlerde bile herkesin birbirine bağlanabileceğini hatırlamanın önemini vurgulayan Huawei, sadece fotoğraf çekerek veya kısa bir video oluşturarak her anlamlı anın ebediyen kutlanabileceğini belirtiyor. Akıllı telefonlarda ileri teknolojiyi uygulayarak her zaman daha iyi mobil fotoğrafçılık için çabalayan Huawei’nin Leica ile iş birliği sayesinde, her Huawei kullanıcısı güzel fotoğraflar veya videolar çekebiliyor.

Açıklamaya göre, mobil fotoğrafçılık tarihindeki en sofistike tasarlanmış donanımlara sahip HUAWEI P40 Pro +, 50MP Ultra Vision Geniş kamera, 40MP Ultra Geniş Cine Kamera, ToF Kamera, 3x Optik Telefoto Kamera ve 10x Optik Telefoto Kamera içeren Ultra Vision Leica Penta Kamera ile donatıldı. Bu kamera donanımı, 10x optik zoom, 20x hibrit zoom ve 100X dijital zoom özelliklerini destekliyor.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

"1. Yüzler, telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. 2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. 3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak. 4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. 5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar. 6. Live Moments, katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori."

"Huawei Next Image 2020"de dereceye giren katılımcılara verilecek ödüller şu şekilde olacak:

Yarışmada 3 katılımcıya Büyük Ödül olan 10 bin dolar, Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası, 15 kişiye "Kategorinin En İyileri" alanında 1000 dolar para ödülü, Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası, Umut Vadedenler kategorisinde 50 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası ve Mansiyon Ödülleri kategorisinde de 5 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon
ve elektronik ödül sertifikası verilecek.

- Ünlü fotoğrafçılar jüri koltuğunda

Next-Image Awards 2020 Fotoğrafçılık Yarışması, jüri olarak dünyaca ünlü fotoğrafçıları konuk ediyor. "Afganistan Kızı" başlıklı fotoğrafı ile fotoğraf tarihinin en ikonik ve güçlü fotoğrafçılarından biri haline gelen Steve McCurry, Robert Capa Madalyası, Ulusal Basın Fotoğrafçısı Ödülü ve dört Jose Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülü kazandı. Elizaveta Porodina, Rusya'nın ünlü moda portre fotoğrafçısı. Porodina, alternatif şekiller ve göz alıcı renkler kullanmasıyla ünlü oldu.

Reuben Krabbe, polarize stilleri ve güneş tutulması gibi konuları sergilemek için yaratıcı fotoğrafçılık tekniklerini kullanan Kanadalı ekstrem spor fotoğrafçı olarak ön plana çıkıyor. Karolina Henke, uluslararası moda ve sanat fotoğrafçılığı alanında saygın bir yere sahip, tanınmış bir İsveçli fotoğrafçı. Jüri üyeleri arasında ayrıca, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Marka Lideri, Andrew Garrihy ve Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changznu da yer alacak.




Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'daki Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor
Isparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da otomobilde bir kişi ölü bulunduIsparta'da otomobilde bir kişi ölü bulundu11 Haziran 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
Isparta'da domuzun saldırısına uğradıIsparta'da domuzun saldırısına uğradı10 Haziran 2020
Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!Yeni Kıdem tazminatı ve emeklilik modeli geliyor!11 Haziran 2020
Başkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak projeBaşkan Başdeğirmen’den şehre nefes aldıracak proje11 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
MEB'den son dakika karne açıklamasıMEB'den son dakika karne açıklaması10 Haziran 2020
Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)Düğünlerde takı takılacak mı? (11 Haziran 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)11 Haziran 2020
En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor En Güzel Kokulu Hasat Sona Eriyor11 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020
Isparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardıIsparta'da mahsur kalan köpeği inşaat işçileri kurtardı11 Haziran 2020
Isparta Haber: SDÜ Türkiye’deki En İyi 22. Üniversite OlduIsparta Haber: SDÜ Türkiye’deki En İyi 22. Üniversite Oldu10 Haziran 2020
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABERİŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER12 Haziran 2020
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı14 Haziran 2020
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdükBaşdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük12 Haziran 2020
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde BulunduVali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu12 Haziran 2020
Yeşilova'da anaokulu öğrencileri kendi oyuncaklarını yapacakYeşilova'da anaokulu öğrencileri kendi oyuncaklarını yapacak11 Haziran 2020
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEKİKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK14 Haziran 2020
Vali Münir Karaloğlu'ndan "veda" paylaşımıVali Münir Karaloğlu'ndan "veda" paylaşımı10 Haziran 2020
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle BuluşuyorLavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor13 Haziran 2020