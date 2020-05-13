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Huawei 2020 yılının ilk çeyrek değerlendirmesini gerçekleştirdi

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang: - "Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30 ve bunun yüzde 20’sini ise AppGallery yani HMS destekli telefonlarımız oluşturuyor" - "2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei, küresel akıllı t

Huawei 2020 yılının ilk çeyrek değerlendirmesini gerçekleştirdi
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İSTANBUL - Huawei, gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,4 artırırken, tüketici elektroniği satış gelirlerini de yüzde 3,9 oranında artırdı.

Teknoloji şirketi Huawei, sektördeki son gelişmeleri ve 2020'nin ilk çeyreğini değerlendirmek için "Huawei Gündemi" başlıklı online basın toplantısı düzenledi.

Programda konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang, "Hepimizin bildiği gibi, dünya son 2 ayda ciddi bir şekilde değişti. Hepimiz hayatlarımıza devam etmeye ve işimizi doğru bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin ne Türkiye'de ne de küresel olarak markamızı ve hizmetlerimizi durdurmadığını söyleyebilirim. Tüketicilerimiz için zengin bir cihaz ve servis eko-sistemi oluşturmak için çok çalışmayı hiç bırakmadık. Örnek olarak, Huawei Çin'de pandemik dönemde satışlarını artıran tek şirketti." dedi.


- "Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30"


İlerlemek için her zaman daha fazlasının olduğunu ve şirketinin doğru yolda olduğunu belirten Seth Wang, şunları söyledi:

"Eklemem gereken önemli bir nokta var; Türkiye, Huawei Mobile Servisleri (HMS) eko-sistemi ve AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Yerel ekibimiz bunun için fazladan yol kat ediyor. Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30 ve bunun yüzde 20’sini ise AppGallery yani HMS destekli telefonlarımız oluşturuyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei, küresel akıllı telefon sevkiyatında 2. sırada yer alırken Çin'de 1 numarayı korudu. Huawei, Çin pazarında yıldan yıla yüzde 6 oranı ile büyüme sağlayan tek üretici oldu. 8 milyondan fazla 5G akıllı telefonun sevkiyatıyla, Huawei’nin dünyanın önde gelen 5G cep telefonu tedarikçisi olma durumu tartışmasız bir şekilde korundu. Ayrıca, Süper Çözünürlüklü fotoğrafçılığa ve güçlü kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonlardan oluşan Huawei P40 Serisi’ni piyasaya sürdü."

MATE XS'in, önemli bir kitlenin hayran kaldığı üst düzey bir Huawei ürünü olduğunu sözlerine ekleyen Wang, "Bu ürün, Türkiye'de de büyük ilgi uyandırdı. Artık yerel müşteriler Huawei ürünlerini çok iyi biliyor. Huawei telefonlar sadece medya tüketen cihazlar değil, aynı zamanda üretim ve iş birliği için de kullanılabiliyor. Huawei’nin PC grubu ürünleri de piyasadaki en ünlü ürünler arasına katıldı. Huawei 2019'dan beri Türkiye'de MateBook ürünlerini satmaya başladık. Artık Türkiye'de dizüstü bilgisayar pazarında ciddi atılımlar yapacak. MateBook serisi sadece Huawei Online Mağazası’nda değil, her yerde satılıyor; zincir teknoloji mağazalarından çevrimiçi e-ticaret web sitelerine kadar. Çoklu ekran iş birliği gibi ileri teknoloji özellikleri ile MateBook serimiz Türk kullanıcılar tarafından sıcak karşılandı." diye konuştu.

Wang ayrıca, PC grubu konusunda yaptığı bilgilendirme sırasında "İlk iki hafta içinde ilk MateBook 15 stoklarımız tükendi. Ayrıca, Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşimini temelden değiştiren Çoklu Ekran Paylaşımı ve AppMultiplier gibi devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Yeni akıllı saatimiz Huawei Watch GT 2e de Watch GT2’de olduğu gibi tüketicilerimizden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.


- Huawei’nin tüketici elektroniği satış gelirleri yüzde 3,9 büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre ise Huawei, kullanıcılara farklı şekillerde ulaşmak için bazı yeni programlar başlattı. Online mağaza bu girişimin yeni sonuçlarından biri. Mart 2020'de açılan Online mağaza her gün daha çok sayıda kullanıcının sık sık ziyaret ettiği bir yer platform haline geldi. E-ticaret web sitesi yakında müşterilere 360 derece satış platformu sunacak. Tüm ürünler online mağazada bazı avantajlar ve promosyonlar ile tüketicilere sunuluyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre ayrıca, tüm endüstrinin karşı karşıya olduğu büyük dış zorluğa rağmen, Huawei istikrarlı bir büyüme sürdürüyor. Güncel IDC raporuna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei, yıllık yüzde 1,4 artışla 192,2 milyar CNY (25,7 milyar USD) gelir elde etti. Küresel tüketicilerin desteğiyle, Huawei’nin tüketici elektroniği satış gelirleri yüzde 3,9 büyüdü. Ekosistem gelişiminde önemli atılımlar yapıldı. Mevcut ABD yönetiminin getirdiği kısıtlama ile karşı karşıya kalan Huawei, müşterilerine sürekli destek sağlamak için AppGallery'i geliştirdi. Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı ve ekosistem gelişiminde istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gösterdi.













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