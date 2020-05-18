GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Her iki kadından biri her sporu yapabileceklerine inanıyor

İSTANBUL - ING Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması"na göre, kadınların yüzde 53'ü koşulsuz şartsız her sporu yapabileceklerine inanıyor.Ban

Her iki kadından biri her sporu yapabileceklerine inanıyor
29 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - ING Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği "Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması"na göre, kadınların yüzde 53'ü koşulsuz şartsız her sporu yapabileceklerine inanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, pek çok kadının spor alanında cesaret duymadığını ortaya koydu.

Ankete katılan kadınların yüzde 53'ü "Herhangi bir koşul gerektirmeden kadınların tüm sporları yapabileceğini düşünüyorum" derken, kadınların yüzde 47'si, erkeklerin de yüzde 36'sı ancak gerekli özelliklere sahip kadınların belli spor dallarını yapabileceklerini belirtti.

Kendilerine uygun sporları tanımlarken kadınların yüzde 21'i "vücut yapılarına uygun olması", yüzde 16'sı "spor dalının ağır güç gerektirmemesi", yüzde 5'i "estetik olması" gerektiğini ifade etti.

Spor dallarının cinsiyete göre uygunluğunun da sorulduğu araştırmada, kadınlar ve erkekler arasında çocukların cinsiyetlerine göre spor tercihlerinde belirgin bir fark gözlemlenmedi. Buna göre, her iki cinsiyete de uygun olduğu düşünülen sporlar yüzde 99'la yüzme, yüzde 98'le kayak, yüzde 97'yle atletizm ve tenis olarak sıralandı.

Bazı spor dallarında ise cinsiyete göre uygun bulunma oranının değiştiği dikkati çekti. Katılımcıların yüzde 48'i güreşin, yüzde 41'i halterin erkeklere daha uygun bir spor dalı olduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 20'si jimnastiğin, yüzde 12'si ise voleybolun kadınlara daha uygun spor dalları olduğunu ifade etti.


- Sporun okul başarısı ve disiplini artırdığı düşünülüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 96'sı çocukluk döneminde yapılan sporun, çocukların geleceğini olumlu etkilediğini düşünüyor. Katılımcılar spor yapan çocukların, öz disiplin, zaman yönetimi ve okul başarı konularında başarılı olduklarına inanıyor.

Ebeveyn katılımcılar, kızlarının yüzme, tenis, jimnastik, voleybol ve kayakla ilgilenmesini isterken, erkek çocuklarının da yüzme, basketbol, tenis, kayak ve futbola yönelmesini arzu ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin yüzde 55'i haftada birkaç kez veya daha sık sportif bir aktivitede bulunuyor. Bu grup içerisinde rutin yürüyüşü de sportif aktivite olarak görenlerin yoğun olduğu gözlemlenirken, bu şekilde spor yapanlar içerisinde en yüksek oran yüzde 75'le yürüyüş kategorisinde bulunuyor. Bunu yüzde 23'le fitness, yüzde 19'la koşu takip ediyor.

Türkiye genelinde kişilerin kendine uygun bulduğu spor dallarının başında ise yüzde 85'le yüzme gelirken, bu sporu düzenli yapanların oranı yüzde 4 düzeyinde bulunuyor. Kişilerin yüzde 68'le kendilerine en uygun buldukları tenis sporunu da gerçekte düzenli olarak yapanların oranı yüzde 1 düzeyinde bulunuyor.

Takım sporlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Genel kitlenin yüzde 39'u futbolu, yüzde 51'i basketbolu, yüzde 56'sı voleybolu kendine uygun buluyor. Ancak gerçekte bu sporları veya bu spora yönelik antrenmanları düzenli yapanların oranı sırayla yüzde 3, yüzde 3 ve yüzde 2 düzeyinde bulunuyor.

- Salgın sonrası yapılması planlanan sportif aktivitelerde yoga öne çıkıyor

Kovid-19 salgını kısıtlamaları sona erdiğinde düzenli yapılması planlanan sportif aktivitelerinde, salgın öncesine göre en büyük fark yoga ve koşu kategorilerinde gözlendi.

Genel kitle içerisinde düzenli (Haftada birkaç defa veya daha sık) yoga yapılma oranı, salgın öncesinde yüzde 11 iken, Kovid-19 sonrasında bu sporu düzenli yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 23 oldu. Özellikle kadınlarda yüzde 15 olan oran, salgın sonrası için yüzde 31'e yükseldi.

Genel kitle içerisinde düzenli koşu yapanların oranı yüzde 19 iken salgın sonrasında düzenli koşu yapacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 30 oldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN KADİR GECESİ MESAJI
İDA BUTİK'TEN CIVIL CIVIL ORGANİK GİYİM ÜRÜNLERİ
Isparta Seralarında Fide Dikimleri Tamamlandı
Isparta Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in 19 Mayıs mesajı
HER BAYRAM AYRI BİR HEYECAN...
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 19 MAYIS MESAJI
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldı
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 3 günde teslimat!
ABD'den gelen Türk vatandaşları Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirildi ABD'DEN GELEN TÜRK VATANDAŞLARI ISPARTA VE BURDUR'DAKİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Isparta'da elektrik akımına kapılan Suriyeli tarım işçisi öldü
Antalya'dan Isparta ve Burdur'a doğru yola çıktılar!
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''
Isparta'da balkonlarda spor etkinliği! Tempo tuttular...
Isparta'da çiğköfteciden ihtiyaç sahiplerine destek!
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi
Koronavirüsün Türkiye rotası
Isparta ve tüm ülkede dev uygulama!
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu
Isparta'da ''Bize bir şey olmaz'' tavrı! sonuç KOVİD-19 karantinası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesiIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den yeni sosyal konut müjdesi12 Mayıs 2020
Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!Isparta'da AVM'ler için yeni genelge! Valilik duyurdu!11 Mayıs 2020
Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...Son dakika: 65 yaş üstü için yeni kararlar alındı...15 Mayıs 2020
Bu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesiBu kurallara uymayan yandı! Isparta'da koronavirüs denetlemesi15 Mayıs 2020
Son dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildiSon dakika: İçişleri'nden yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi13 Mayıs 2020
Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurduTüm Isparta Halkını ilgilendiriyor! Valilik alınan yeni kararları duyurdu16 Mayıs 2020
Isparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesiIsparta için meteorolojik uyarı! rekor sıcaklık seviyesi13 Mayıs 2020
81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri genelge gönderildi12 Mayıs 2020
Bakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklamaBakan Koca'dan son dakika camiler, pandemi hastaneleri ve bayram için açıklama13 Mayıs 2020
Isparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldıIsparta'da SDÜ'den bir başarı daha! bu yöntemle ilk kez takıldı14 Mayıs 2020
Isparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdüIsparta'da imam caminin bir bölümünü "hayır marketi"ne dönüştürdü13 Mayıs 2020
Son dakika haber...Isparta'da deprem!Son dakika haber...Isparta'da deprem!13 Mayıs 2020
TKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTITKDK 9. PROJE BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI12 Mayıs 2020
Bu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandıBu illerde artık maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020
Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''Isparta'da özel halk otobüsleri ile ilgili önemli açıklama ''... bir süre çalışmayacak''16 Mayıs 2020
Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldiMaskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı yükseldi16 Mayıs 2020
"Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı "Kovid-19" lavanta ve kekik yağına talebi artırdı13 Mayıs 2020
Isparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattıIsparta'da 55 dar gelirlinin borcunu kapattı11 Mayıs 2020
​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir​DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs vücutta kalıcı olabilir13 Mayıs 2020
Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...Isparta'da fedakarca çalışan hemşireler...12 Mayıs 2020