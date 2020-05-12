OSMANİYE - Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, Hemşireler Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği sağlık çalışanlarına gül verdi.

Çenet ve sendika üyeleri, kentte hizmet veren kamu ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezleri, laboratuvarlar ve sağlık evlerini ziyaret etti.

Hemşireler Haftasını kutlayan Çenet, sağlık çalışanlarına gül de verdi.

Çenet, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) etkin şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Hemşireler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Büyük fedakarlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar. Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.

