Hayırseverden Kepez'e 5 derslikli anaokulu ANTALYA - Antalya'da 5 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ne 5 derslikli anaokulu yapımı için, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla hayırsever Saime Konca