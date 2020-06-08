ANTALYA - Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık tarafından yaptırılacak 24 derslikli "ekolojik okul" için protokol imzalandı.

Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz ve Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık katıldı.

İmza töreninde Kırbıyık'a teşekkür eden ve kutlayan Karaloğlu, eğitimin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Koronavirüsten sonra doğanın ve denizin kendine geldiğini vurgulayan Karaloğlu, “Denizin rengi değişti. Üç aylık bir ara bile her şeyin kendisine gelmesine vesile oldu. Çevre ve doğayla ilgili daha dikkatli ve hassas olmalıyız. Binalarda da kullandığımız enerjiyi, su kaynaklarını daha az tüketecek, temiz kaynaktan kullanacak tedbirlere başvurmak önemli." diye konuştu.

Kırbıyık ise kendisinin de bölge insanı sayıldığını ve bölgeye hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

- Doğa dostu ekolojik okul

On beş yıldır bölgede yatırımlar yaptığını belirten Kırbıyık, şunları ifade etti:

"Serik halkına bir nebzede olsa faydamız olursa ne mutlu bize. Serik'e yaptıracağımız 24 derslikli okul şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'de böyle bir orta okul yok. Ekolojik bir okul yapacağız. Yeşil çatısı olacak, yağmur sularını kendisi toparlayıp gri suyu arıtıp tekrar tuvalet sifonlarında kullanacak. Solar enerji ile kendi elektriğini kendisi sağlayacak. Dışarıya bağımsız tam bir ekolojik okul olacak. Eylül ekim gibi başlayıp 2021 eğitim ve öğretim yılına yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Serik ilçesi Kökez mahallesine 4 bin 215 metrekare alana yapılacak olan okulun adı da Harun Şahin Kırbıyık ortaokulu ismi verilecek.