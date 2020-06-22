Hatay'daki göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalananların 8'i tutuklandı HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti operasyonunda yakalanarak adliyeye çıkarılan 17 zanlıdan 8'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Altınözü ve Antakya ilçelerinde yaptığı operasyonlarda göza