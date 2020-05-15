Hatay'daki cinayetin zanlıları, Mersin'de yakalandı HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde av tüfeğiyle bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli Mersin'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zülüflühan Mahallesi'nde 9 Mayıs't