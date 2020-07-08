HATAY - Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu başkanlığında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Hatay Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Çakıroğlu, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, son 3 ayda yoğun bir şekilde ciddi afetlerle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Afetlerin hem maddi külfete hem de toplumdaki ruhsal çöküntülere sebebiyet verdiğini aktaran Çakıroğlu, "1999 Marmara depreminde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Can ve mal kayıplarımız had safhaya çıktı tabi, bunu önlemek, buna önceden tedbir almak mümkün. Dünyada bunun örneklerini sergileyen birçok ülke var. Bunları biz de takip ederek kendi ön hazırlıklarımızı yaparak bu yıkıntıyı en aza düşürmenin gayreti içinde olmak durumundayız." dedi.

Çakıroğlu, toplantının devamında TAMP hakkında katılımcılara bilgi verdi.