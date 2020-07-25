Hatay'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı HATAY - Hatay'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. İki kişiyi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "kimlik bilgileriniz ve hesaplarınız FETÖ s