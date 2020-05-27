HATAY - Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Hatay Şube Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine, sevimli dostlar için sokağa çıkma kısıtlamasında kolları sıvadıklarını söyledi.

Bu kapsamda Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belirli alanlara su ve mama takviyesi yapıldığını dile getiren Akın, çalışmaların sürdüğünü belirtti.