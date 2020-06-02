HATAY - Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle ürünleri zarar gören narenciye üreticileriyle bir araya geldi.

Çolakoğlu, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda ilçede 294 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan ani sıcaklık değişimi nedeniyle narenciye ürünlerinde yüzde 70 civarında zarar oluştuğunu belirtti.

Ekiplerin narenciye bahçelerinde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çolakoğlu, "Hatay narenciye üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Sıcak hava nedeniyle erkenci cins mandalinada zarar oluştu. Muhtarlarımız ve çiftçilerimizin başvurularını, taleplerini değerlendiriyoruz. Hazırlanan inceleme komisyonu raporlarımızı bakanlığımıza göndereceğiz." diye konuştu.

Dörtyol Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer de ilçede zarar gören narenciye ürünlerinin sigorta kapsamında olmadığını ve bu nedenle üreticilerin zor durumda kaldığını söyledi.

Toplantıya telekonferans yöntemiyle katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç da konuyu yakından takip ettiklerini ve gerekli çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılacağını umut ettiğini belirtti.

Toplantıya Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci. Payas Kaymakamı Polat Kara, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve üreticiler katıldı.



