Hatay'da meslek lisesinde N95 ve cerrahi maske makinesi üretildi HATAY - Hatay'da İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından cerrahi ve N95 (FFP2) tipi maske makinesi üretildi.Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, üretilen makinelerin tanıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak Milli Eğitim Baka