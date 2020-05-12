Hatay'da Kovid-19'u yenen iki kardeş alkışlarla taburcu edildi HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlıklarına kavuşan iki kardeş hastaneden alkışlarla uğurlandı.İskenderun Devlet Hastanesine 20 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle ba